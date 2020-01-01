زيدان: لم أحسم مصير رينير وهذا هدفنا قبل غلق السوق

زيدان يثير الغموض حول موقف ريال مدريد في الميركاتو بعد ضم رينير

أثنى المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، على موهبة الوافد الجديد جيسوس رينير، بعد التوقيع معه من فلامنجو أمس الإثنين مقابل رسوم بلغت حوالي 35 مليون يورو.

وقبل مواجهة اونيونيستا سالامنكا في كأس ملك إسبانيا، سُئل زيدان عن رأيه في أولى صفقات وموقف اللاعب من المشاركة سواء مع الفريق الأول أو الكاستيا، فأجاب "لاعب ذو جودة عالية وممتاز، لكني لا أعرف ما إذا كان سيتناوب على التدريب مع فريق كاستيا أو مع الفريق الأول".

وأضاف "لم أحسم أمره بعد، لقد شاهدنا بعض مقاطع فيديو له، لكني أفضل رؤيته على الطبيعة، حيث يتدرب معنا، ومن ثم سنتخذ القرار".

من جهة أخرى، أشار إلى اقتراب خروج الظهير الأيمن أودرويوزولا من النادي على سبيل الإعارة هذا الشتاء، بقوله "هناك فرصة لانتقاله لأحد الأندية على سبيل الإعارة خلال السوق الشتوية، لكن لم يحدث أي شيء رسمي بعد".

في الوقت ذاته تحدث عن العائد من ولفرهامبتون فاييخو بعد تعقد إعارته مع الذئاب لكثرة جلوسه على مقاعد البدلاء في النصف الأول، حيث قال "سنبحث عن حل لفاييهو بعد انتهاء إعارته. ولا أعتقد أننا سنوقع مع لاعب جديد في يناير، لكننا سننتظر حتى النهاية لأن كل شيء يمكن حدوثه".

وعن العائدين لتوهم من الإصابة مثل خاميس روديجيز وجاريث بيل، قال "لقد تدرب معنا خاميس وأيضً بيل، وهما جاهزان للعب، لا نعرف الكسل سواء كنا سنلعب على ملعب سيء أو أفضل ملعب. إن كأس ملك إسبانيا بطولة مهمة بالنسبة لنا، ونحن دائمًا على استعداد للعب كل المباريات".

الجدير بالذكر أن زيدان حقق كل البطولات المحلية والقارية مع ريال مدريد في الولايتين الأولى والثانية، آخرها كأس السوبر الإسباني، كعاشر بطولة بالنسبة له كمدرب لنادي الملوك، إلا أنه لم يسبق له الفوز أبدًا بكأس ملك إسبانيا.