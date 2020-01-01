زيدان : لست قلقًا على هازارد وراموس من الأفضل في التاريخ

المدرب الفرنسي تحدث كذلك عن أهمية لوكا مودريتش

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، أنه لا يشعر بالقلق تجاه الحالة النفسية لإيدين هازارد، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

ريال أعلن بشكل رسمي، اليوم، السبت، عن إصابة الثنائي هازارد وكاسيميرو بالفيروس، قبل مواجهة فالنسيا غدًا بالدوري الإسباني.

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وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة:"من الناحية النفسية هما بخير، جسديًا هناك القليل من المشاكل، تركت لهما رسالة وسأتحدث معهما لاحقًا".

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وأما عن مشاكل الفريق:"علينا أن نتكيف مع الوضع الحالي الذي يمكن أن يكون أسوأ، الأمر حدث مع ميليتاو والآن هازارد وكاسيميرو، هناك حالة من الإحباط ولكن يجب أن نتقبل ذلك".

رأيه في اعتبار سيرخيو راموس المدافع الأفضل في التاريخ:"يعتبر من ضمن الأفضل في تاريخ اللعبة بكل تأكيد على كل ما فعله طوال مسيرته".

أزمات هازارد المستمرة:"إنه لاعب قوي جدًا، يمر بلحظات حساسة مع الإصابات ولكن معنوياته جيدة".

تأثير لوكا مودريتش:"ليس مجرد أي شخص، إنه مثالي ومهم جدًا للفريق ولا يمكن التشكيك فيه".

استدعاء مارتين أوديجارد لمنتخب النرويج رغم عدم تعافيه من الإصابة:"سواء الأمر يزعجني أم لا، لا يهم، إنها دولته وقد اتصلوا به، سيكون معنا في القائمة أمام فالنسيا ونحن نعرف جودته جيدًا وسنعطيه الوقت الكافي للعودة".

وعن المستوى المتواضع لإيسكو:"لم يظهر كثيرًا الفترة الماضية، ما أفكر فيه لن يغير أي شيء، ما عليه فعله هو مواصلة العمل، إنها مشكلة المدرب وليست مشكلته، الفرصة ستتاح أمامه في المستقبل لأننا سنلعب العديد من المباريات".

يذكر أن ريال يلعب خارج ملعبه ضد فالنسيا، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، وفي رصيده 16 نقطة بفارق نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر.