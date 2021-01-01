زيدان: لا أستطيع الحديث عن مبابي وألابا، ومستوى يوفيتش يسعدني

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد على سعادته بمستوى لوكا يوفيتش.

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على سعادته بما قدمه لاعبه لوكا يوفيتش المعار لآينتراخت فرانكفورت الألماني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة في الكأس ضد ألكويانو، وأكد خلال تصريحاته أنه لا يستطيع الحديث عن الثنائي كيليان مبابي ودافيد ألابا.

وقال زيدان: "أفهم ما الذي تتحدثون عنه، لكنكم تسألون عن لاعبين لا أملكهم، الذي يهمني حقًا هو الحديث عن لقاء الغد، هذا كل ما أفكر فيه".

المزيد من الفرق

والد ألابا يوضح حقيقة حسم ريال مدريد لصفقة نجم بايرن ميونخ

وأضاف: "أتفهم الانتقادات التي نتعرض لها بعد كل مباراة، ذلك طبيعي ويحدث بعد كل تعثر والجميع يقدم أفضل ما لديه، لكن كل ذلك لن يمنعني من محاولة الوصول لما أريده، دومًا نمر بتلك اللحظات ونعود من جديد".

وأكمل: "لقاء الغد يعد فرصة جيدة لنا لنعود للانتصارات من جديد، الجميع لدي في حالة جاهزية كبيرة، وهو أمر جيد من أجل الفريق".

وأردف عن مستوى يوفيتش: "أحب ما قدمه حتى الآن، هو يعرف كيف يلعب هناك وأنا سعيد له فهو لاعب لريال مدريد وأتمنى له الأفضل".

وأنهى كلماته بالحديث عن هازارد: "هو متحمس دومًا، لم يكن يعرف طريق الإصابات لكن الأمور معقدة حاليًا بالنسبة له، هو في حاجة للوقت من أجل استعادة مستواه، ولا أشك في أنه سيفعل ذلك".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه نظيره ألكويانو مساء الغد على ملعب الأخير في العام السابع لهم دون تحقيق كأس ملك إسبانيا.