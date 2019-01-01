زيدان في ورطة أمام غرناطة بعد إصابة مارسيلو

تعرف على موقف مارسيلو من المشاركة أمام غرناطة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يواجه زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أزمة كبيرة بعد تجدد إصابة مارسيلو وغيابه عن مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يعاني من إصابة فيرلاند ميندي وناتشو فيرنانديز مما يعني أنّ زيدان سيدخل المباراة دون ظهير أيسر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي، غاب عن التدريبات بسبب آلام في المعدة ولن يشارك في لقاء السبت.

وأوضحت أنّ ألفونسو أريولا هو من سيحرس عرين البلانكوس خلال اللقاء ولكن الأزمة الحقيقة تكمن في عدم وجود بديل لمارسيلو المصاب.

وأشارت الصحيفة إلى عودة خاميس رودريجيز وجاريث بيل من الإصابة بعد الغياب عن لقاء كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة يليه غرناطة صاحب الـ 14 نقطة.