زيدان فأل حسن.. سيمون بايلز تحصد الذهبية الثانية في الأولمبياد وتعطي درسًا في الصحة النفسية!

"الأميرة" كما يحب عشاق الجمباز أن يلقبوها..

لم تعد نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز إلى ممارسة نشاطها الرياضي عودة عادية، بل عادت بذهبيتين في أولمبياد باريس 2024 إلى الآن.

وكانت بايلز قد انسحبت من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بسبب انتكاسة نفسية تعرضت لها ورأت أن تركز على صحتها النفسية بدلًا من الألعاب.

عادت بعد عامين في 2023 وباتت مهيأة لخوض أولمبياد باريس 2024 بأقصى قوة ممكنة، وهو الأمر الذي آتى أكله بشكل واضح.

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لقد حصدت ثاني ذهبياتها في أولمبياد باريس، والسادسة لها في مسيرتها الأولمبية، وذلك بعد الفوز على البرازيلية ريبيكا أندرادي في نهائي منافسات الفني الفردي.

وكانت بايلز تخوض نشاطها الرياضي في الأولمبياد، أمام واحد من معجبيها من بين الرياضيين أصر على حضور المنافسات، وهو أسطورة ريال مدريد ومنتخب فرنسا، زين الدين زيدان، الذي حضر آخر منافساتها على قاعة بيرسي أرينا.