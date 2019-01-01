زيدان عن مصير خاميس: لا أعلم شيئاً
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Real Madrid
نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد علمه بمصير خاميس رودريجيز صانع العاب الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
وقال زيدان:"لا أعلم ما إذا كان خاميس سيظل في مدريد الموسم المقبل".
وأضاف:"ليس لدي معلومات في الوقت الحالي، أنا هنا أفكر في ما لدي الآن".
وكان خاميس قد انضم للمعسكر أمس –الاثنين- عقب نهاية عطلته التي امتدت بسبب مشاركته مع منتخب كولومبيا في كوبا أمريكا.
يذكر أن ريال مدريد يرغب ببيع اللاعب مقابل 42 مليون يورو وسط اهتمام نابولي وأتلتيكو مدريد.