زيدان عن أزمة بنزيما وفينيسيوس : واقعة عادية وتحدث باستمرار

المدرب الفرنسي تحدث عن السبب الرئيسي لتضخيم الموقف

حاول زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، التقليل من أهمية الأزمة التي حدثت بين كريم بنزيما مهاجم الفريق وزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

شبكة "تيليفوت" الفرنسية، نشرت مقطع فيديو لبنزيما، قبل دخول ريال مدريد لخوض الشوط الثاني لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

مهاجم ريال شوهد وهو يطلب من مواطنه فيرلاند ميندي عدم التمرير لفينيسيوس قائلاً باللغة الفرنسية :"يمكنك اللعب بأي طريقة تريدها، ولكن لا تمرر له فهو يلعب ضدنا".

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وقال زيدان تعليقاً على هذه الأزمة قبل مواجهة ويسكا بالدوري الإسباني :"هذه الأشياء كانت تحدث دائماً لكنها تظل في الملعب، الشيء الوحيد الذي تغير هو وجود العديد من الكاميرات بكل مكان".

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وأضاف:"فينيسيوس شاب رائع لديه حاضر ومستقبل في ريال مدريد، يريد التعلم والتحسن، ويعمل بجد من أجل مساعدة الفريق".

وتابع:"لقد تحدثا مع بعضهما البعض والأمور على ما يرام الآن، هذه الأشياء تحدث في الملعب بصورة طبيعية".

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وعن اللعب ضد ويسكا:"لا توجد فرق صغيرة في إسبانيا، كلهم قادرون على المنافسة، لهذا السبب الدوري الآن في أفضل حالاته".

الحالة البدنية لإيدين هازارد:"هو بخير الآن ونحن سعداء بالحالة التي يتمتع بها وكل شيء إيجابي في الوقت الحالي".

فكرة دوري السوبر الأوروبي:"لدي ما يكفي من المباريات في كل موسم، بالكاد نحصل على أي راحة، سنرى متى ستكون هناك منافسة أخرى".

الدفع بلوكاس فاسكيز كظهير أيمن:"يمكنه اللعب في أي مكان بالملعب، يتمتع بطاقة جيدة، لدينا صعوبات في هذا المركز وهو يساعدنا على التخلص منها".

ويلعب ريال مدريد غداً، السبت، ضد هويسكا، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر.