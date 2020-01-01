زيدان: عانينا كثيرًا وكورتوا يتوّحش كل يوم

تصريحات زيدان بعد انتصار ريال مدريد على ليفانتي

قال المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان إن المباراة أمام ليفانتي كانت صعبة للغاية كما أن تيبو كورتوا يصبح أكثر حسمًا في كل يوم.

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على حساب ضيفه ليفانتي بهدفين مقابل لا شيء ليواصل المضي قدمًا على مستوى تحقيق النقاط.

وعقب المباراة قال مدرب نادي ريال مدريد زين الدين زيدان إن ليفانتي خلص الصعوبات لفريقه ولكن كان هناك فرصة لقتل المباراة في أكثر من مناسبة.

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وأضاف: "لقد كانت مباراة معقدة للغاية، كان لدينا الهديد من الفرص في الشوط الثاني لقتل المباراة، كانت المباراة ستكون مختلفة. لقد عانينا كثيرًا لأنهم أيضًا خلقوا العديد من الفرص الخطيرة"

وتابع: "سعيد بما قدمه اللاعبون في الشوط الأول، لكن المباراة تستمر 90 دقيقة. إنها بداية الموسم ونعلم أننا نفتقد شيئًا مهمًا هجوميًا ودفاعيًا. لا نلعب بشكل مثالي ولا نمتلك القدر الكافي من التنظيم"

وأردف: "يجب أن نكون فخورين وسعداء بما فعله اللاعبون، هناك ثلاثة انتصارات و تعادل في 4 مباريات في بداية الموسم، ماذا سأطلب أكثر من ذلك؟ كنت أرغب في تسجيل الهدف الثاني بشكل مبكر من أجل الحسم فقط"

وحول كورتوا قال: "إنه يتوحش ويصبح أكثر حسمًا كل يوم، فينيسيوس؟ أريده فقط أن يستمر بالعمل وهو يقوم بأشياء مميزة في الوقت الحالي بالفعل"

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يذكر أن ريال مدريد قد حقق 10 نقاط من 4 مباريات ليعوض تعادله في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني بـ 3 انتصارات متتالية ولكنها جاءت بصعوبة بالغة.