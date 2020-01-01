زيدان: ضربة جزاء على راموس؟ لست الحكم لأتحدث عنها

تصريحات زيدان عقب فوز ريال مدريد على إيبار

قال زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد إنه ليس حكم اللقاء لكي يعلق على ركلة الجزاء التي يطالب لاعبو إيبار باحتسابها بسبب وجود لمسة يد على سيرخيو راموس .

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا خارج قواعده على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليواصل سلسلة انتصاراته على المستوى المحلي والأوروبي ونتائجه التصاعدية مؤخرًا.

وكانت المباراة قد شهدت حالة جدلية بعدما لمس راموس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية والثمانين دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء أو يعود حتى إلى تقنية الفيديو.

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وعقب المباراة قال زيدان إنه يشعر بالسعادة بسبب سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق الملكي في الآونة الأخيرة مشددًا على ضرورة مواصلة العمل في الفترة المقبلة.

وأضاف: "في المباريات نمر دائمًا بنفس الشيء، من الطبيعي أن نعاني. بدأنا بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفين. غيّر الهدف المباراة قليلاً لكننا كنا مركزين للغاية"

وتابع: "منافس لا يخفض ذراعيه أبدًا وهذا أمر مهم للغاية، هناك حقيقة أننا ننجح في استعادة معظم الكرات في ملعب الخصم وأعتقد أننا حصلنا على الكرة في ملعبهم بشكل مميز"

وأردف: "الإرهاق الذي عانى منه بعض اللاعبين في نهاية المباراة؟ كانت الدقائق العشرين الأولى رائعة وفي النهاية هؤلاء اللاعبون تحت ضغط كبير"

وحول أسينسيو قال: "هو يواصل العمل شيئًا فشيئًا وأعتقد أنه يظهر بشكل جيد، نظرًا لأن لدينا مباريات كل ثلاثة أيام علينا الاختيار وماركو يريد اللعب أكثر مثل الجميع"

وحول اللقطة الجدلية وركلة الجزاء التي طالب لاعبو إيبار باحتسابها على راموس قال زيدان: "الأكثر أهمية الشيء هو أن يكون كل شيء واضحًا بالنسبة للحكم، أنا لا أتدخل في مثل هذه الأمور، كما هو الحال دائمًا، الحكم موجود لإطلاق صافرة بالقرار المناسب وهذا كل شيء"

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يذكر أن ريال مدريد قد لعب المباريات الأخيرة بنفس التشكيل مما يؤكد فوبيا زيدان من المداورة في الآونة الأخيرة خصوصًا مع سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق بنفس العناصر تقريبًا.