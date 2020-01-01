زيدان: سعداء لحكيمي وهازارد بخير ويحق لي الغضب

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان قبل مباراة ريال مدريد وفالنسيا

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن المواجهة أمام فالنسيا ستكون صعبة وأمام خصم قوي يستحق الاحترام والاستعداد الجيد قبل مواجهته.

وتحدث المدير الفني لريال مدريد في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فالنسيا ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين والذي سيقام غدًا الخميس.

وقال زيدان: "سنتدرب في الساعة العاشرة والنصف لكي نعتاد على توقيت المباراة القادمة، حيث أن مبارياتنا المقبلة ستكون في العاشرة مساء"

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وأضاف: "النسق جيد، بدأنا بعض المباريات بقوة، لكن أحيانًا من الصعب الحفاظ على هذا الرتم طوال المباراة، خاصة وأننا نواجه خصومًا قادرين على بعثرة الأوراق"

وتابع: "نعيش في حالة غريبة لم يسبق وأن حدثت من قبل، لكن دوري الأبطال يبقى مميزًا في كل الأوقات"

وأردف: "بخصوص دوري الأبطال الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامنا فقط مكان إقامة مباراتنا ضد مانشستر سيتي، ونحن مستعدون لأي قرار"

وحول بيل قال: "سعيد من أجله وبالعمل الذي يقوم به، لقد عانى من بعض الآلام في الظهر ولكنه يتعافى بشكل جيد ويستعيد عافيته"

وأيضًا: "عندما لا يلعب، تعتقدون أن ذلك بسبب العلاقة السيئة. التي تجمعني به، هذا يحدث دائمًا، ولكن بالنسبة لنا نحن نعلم قدراته كلاعب والإنجازات التي حققها"

وتعليقًا على غضبه على اللاعبين خلال مباراة إيبار الماضية بعد تراجع الأداء في شوط المباراة الثاني، أكد زيدان أن الأمر كان طبيعيًا بالنسبة للسياق.

واستمر: "يحق لي أن أغضب، لأنني أريد رؤية فريقي يلعب جيدًا في كل وقت، هذا هو سبب الغضب، ما يحدث في الغرف المغلقة يبقى سرًا، ولكنني فقط كنت سعيدًا بالشوط الأول أكثر من الثاني كما قلت"

وحول هازارد قال: "هازارد يقوم بعمل كبير وقد تعافى من الإصابة وبات جاهزًا للمشاركة، وأنا سعيد للغاية من أجله"

وأكمل: "لا أعتقد أن مسألة رغبة اللاعبين في الفوز لها علاقة بقوة الخصم، لأن فرق المؤخرة وفرق المقدمة تمتلك نفس الرغبة في تحقيق الانتصارات"

وحول أشرف حكيمي قال: "عرفت أنه يقدم موسمًا رائعًا وأنا أشعر بالسعادة من أجله. لقد احتاج للخروج واللعب وخوض الكثير من المباريات في هذا التوقيت من مسيرته"

واختتم: "نحن هنا في ريال مدريد وهم هناك في دورتموند نمتلك نفس المشاعر الإيجابية حول ما يقوم به أشرف"

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط مؤقتًا عن صاحب الصدارة وحامل اللقب والغريم التقليدي برشلونة.