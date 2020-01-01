زيدان: سعداء بالأداء ولهذا السبب لم أشرك يوفيتش

تصريحات زيدان عقب التعادل السلبي مع سوسييداد

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، سعادته بما قدمه الفريق أمام ريال سوسييداد رغم الخروج بالتعادل السلبي.

ريال مدريد فشل في أول مباراة رسمية له بموسم 2020-2021 وخرج بالتعادل السلبي أمام ريال سوسييداد على ملعب "أنويتا".

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وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "نحن سعداء بما قدمناه في المباراة، لعبنا بشكل جيد ولكننا فشلنا في التسجيل وبالأخص في الشوط الأول وتحديدًا أول 40 دقيقة. في المطلق، يجب أن نشعر بالسعادة على ما قدمناه".

وتابع: "لم نستقبل أي فرص في المباراة ولكن علينا العمل بجد للتطور فيما يتعلق في مسألة تسجيل الأهداف. نعرف جيدًا أنّ المباراة ليست سهلة".

المدرب الفرنسي أشار إلى أنّ الوضع البدني للفريق في أفضل أحواله مشيرًا إلى أنّ ما ينقص ريال مدريد فقط هو إيجاد الحلول أمام المرمى.

وواصل: "عدم إشراك مهاجم آخر؟ الأمر معقد، فلم أفكر في تغيير الرسم الذي لعبنا به اليوم وفضلت إضافة لاعبين على نفس الطريقة. لوكا يوفيتش لم يخذلني فهو لاعب في الفريق ولا توجد أي أزمة بيني وبين أي لاعب لكنني فقط لم أرغب في إخراج بنزيما".

واختتم: "فاران لعب بشكل جيد هو وسيرخيو راموس وكارفاخال وميندي والجميع في الخط الخلفي. الدفاع كان رائعًا اليوم وهناك مشكلة فقط في حسم الفرص وترجمتها لأهداف".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد حقق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ولعب مباراة ودية واحدة ضد خيتافي انتصر فيها بسداسية نظيفة.