تعرض منزل زيدان للسرقة مجددًا

سرقة منازل اللاعبين أصبحت شائعة في أوروبا

تعرض منزل زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، الموجود في مدينة ألميريا الإسبانية إلى السرقة مساء أمس، الجمعة.

زيدان يستعد لقيادة فريقه أمام أتلتيك بلباو في اللقاء الأخير في 2019 قبل الحصول على عطلة أعياد الميلاد.

وقالت إذاعة "كادينا سير" إنّ زيدان يمتلك منزلًا في مدينة ألميريا وتعرض للسرقة دون الكشف عن حجم المسروقات إلا أنّ الخبر السار عدم وجود أي فرد من عائلته هناك وقت الاقتحام.

وأوضحت أنّ أحد الجيران لاحظ وجود فوضى في حديقة المنزل مما دفعه لإبلاغ السلطات التي وجدت آثار اقتحام وفتحت التحقيق.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل لزيدان إلى السرقة، وسبق وواجه الأزمة ذاتها في يونيو الماضي.

كما تعرض عدد من لاعبي ريال مدريد أمثال كاسيميرو وكريم بنزيما وإيسكو وغيرهم إلى السرقة في أوقات مختلفة، وتجاوز الأمر حدود إسبانيا ليصل إلى ساديو ماني في ليفربول وتياجو سيلفا في باريس سان جيرمان وكلاوديو ماركيزيو في مدينة تورينو.