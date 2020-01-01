زيدان: خسرنا نقطتين مهمتين أمام سيلتا فيجو وسعيد بعودة هازارد

زيدان مُحبط من التعادل لكنه يتمسك بالإيجابيات..

اعترف زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، بشعوره بالإحباط عقب التعادل مع سيلتا فيجو ، في المباراة التي جمعتهما الليلة.

وسقط الفريق الملكي في فخ التعادل الإيجابي، أمام سيلتا فيجو، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في تصريحات عقب اللقاء: "أنا منزعج من تعادل الليلة؛ بسبب الجهد الذي بذلناه، ليس من السهل العودة للمباراة، بعد الهدف الذي سجلوه".

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وأضاف المدرب الفرنسي: " أشعر بخيبة أمل لأننا خسرنا نقطتين على أرضنا، كان بيننا وبين الفوز 5 دقائق، يمكن الحديث عن خطئنا في لقطة الهدف الثاني، ولكنها كانت تمريرة رائعة من دينيس سواريز".

وتابع: "في لقطة الهدف الأول الذي استقبلناه لم نكن متمركزين بشكل جيد، يجب أن يكون دائمًا أن نركز بشكل كبير، ولكن من الصعب خوض مباراة كل 4 أيام".

وبسؤاله عن اصطدامه بلاعب سيلتا فيجو، جوزيف آيدو، خلال المباراة، أجاب: "ليس هناك أي شيء، لم يكن ينبغي لي التواجد في هذه المنطقة، ولكني بخير".

وتطرق زيدان، للحديث عن لاعبيه إيدين هازارد، وجاريث بيل، كما فسر سبب تغييراته خلال مواجهة الليلة.

وأفاد: "أنا سعيد بعودة هازارد، لقد شارك لمدة 70 دقيقة، حيث قررنا منحه أكبر وقت ممكن في لقاء الليلة، وكان أداؤه جيدًا".

وأردف: "جاريث بيل كان جيدًا اليوم، ومارسيلو لا يضعفنا دفاعيًا وأنا راض عما قدمه خلال المباراة، وراض كذلك عن الفريق ككل".

وأتم: "التغييرات؟ أردت تعزيز الدفاع بالدفع بميندي خلف مارسيلو، لكني لم أخرج الأخير لأنه كام جيدًا، صحيح أننا خسرنا نقطتين مهمتين، لكن هناك أشياء إيجابية".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة ولديهما مواجهة واحدة فقط قبل الكلاسيكو.