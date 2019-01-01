زيدان: لم أقلل من احترام بيل، وقد رفض اللعب ضد بايرن

زيدان يُدافع عن نفسه بعد تصريحاته الأخيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن نفسه بعد تصريحاته الأخيرة بشأن جاريث بيل.

وكان المدرب الفرنسي قد قال أن رحيل الجناح الويلزي هو الأفضل للجميع، ليرد عليه وكيل بيل بوصف تصريحاته بالمخجلة.

رسميًا | ياسين براهيمي يدعم صفوف الريان

بطل العالم مع فرنسا 1998 عاد للحديث عن الأمر خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ريال مدريد مع آرسنال، وقد بدأ قائلًا "سأحاول أن أكون واضحًا جدًا بهذا الشأن، بشأن بيل".

"أولًا، أنا لم أقلل أبدًا من احترام أي أحد، خاصة اللاعبين لأني دومًا ما أقول الأمر ذاته وهو أن اللاعبين هم العنصر الأهم وأنني معهم دومًا وفي كافة الأوقات".

"ثانيًا، أنا قلت أن النادي يُحاول التخلص منه. ثالثًا، بيل لم يلعب ضد بايرن ميونيخ لأنه لم يرد ذلك، لقد أخبرني أن النادي يُحاول التفاوض على رحيله ولذا لا يريد اللعب".

وأوضح زيدان أن بيل قد يلعب مباراة الآرسنال، لأنه لم يطلب استبعاده منها حتى الآن رغم ارتباطه بالرحيل للدوري الصيني.

وأتم مؤكدًا أن الوضع لم يختلف، إذ اللاعب موجود وسيتدرب مع الفريق وسيكون متاحًا لمواجهة الفريق الإنجليزي، وبعدها لكل حادث حديث.

يُذكر أن بيل مرتبط بالرحيل إلى جيانجو سونينج وبكين جوان الصينيين، ويُقال أن عرضهما وصل إلى حصله على راتب أسبوعي قدره مليون جنيه إسترليني، وزعمت مصادر أخرى أن انتقاله لسونينج قد يكون بوابة وصوله للإنتر في إيطاليا.