الانتقالات

زيدان: بوجبا؟ شيئًا ما سيحدث قبل نهاية أغسطس

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Getty/Goal
زيدان يلمح لأن جديد سيحدث في مفاوضات ريال مدريد مع بول بوجبا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

ألمح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إلى أن جديدًا سيحدث بخصوص بول بوجبا،للاعب مانشستر يونايتد، قبل نهاية أغسطس المقبل.

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وكانت مصادر صحفية قد رجحت احتمالية تعاقد ريال مدريد مع النجم الدولي الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحول ذلك، أشار زيدان إلى أنه لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل تمامًا كما قال وكيل أعمال بوجبا مينو رايولا.

ولكنه في نفس الوقت أعطى إشارة بأنه يتنبأ بحدوث شيء ما قبل الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل، والذي هو موعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وأعطت هذه الكلمات المزيد من التكهنات حول وجود مفاوضات في الوقت الحالي بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد فقط من أجل الاتفاق على الشروط الخاصة بالصفقة.

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يذكر أن بوجبا كان قد أبدى رغبته ضمنيًا في مرافقة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد منذ عودة المدرب الفرنسي إلى الفريق الملكي في مارس الماضي.

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