زيدان حول القرعة: ريال مدريد سيتخطى ليفربول

قرعة منتظرة بعد أيام

علق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على عبور فريقه لدور الستة عشر ل دوري أبطال أوروبا بعد حلوله ثانياً بمجموعته، واحتمالية مقابلته لأحد كبار القوم.

وانتصر الملكي على بروج بنتيجة 3-1 مساء الأربعاء، ليتأهل رفقة المتصدر باريس سان جيرمان للدور القادم.

وقال زيدان للمراسلين بعد المباراة: "ليفربول ؟ إذا لعبنا مع ليفربول سنتغلب عليه ونقصيه، لا يمكن فعل شيء الآن بخصوص القرعة".

وأكمل: "سعداء بالانتصار وطريقة اللعب، عانينا لأنهم غيروا طريقة اللعب من أربعة بالخلف لخمسة على غير المعتاد، احتجنا 15 دقيقة للتأقلم، الشوط الثاني كان أفضل".

زيدان: عانينا أمام بروج ولست قلقًا من مباراتي فالنسيا وبرشلونة

وعن صيام لوكا يوفيتش التهديفي: "لا أظن أنه يشعر بالضياع، لعب قليلاً ويحتاج للمشاركة ليكون في حال أفضل، اليوم قدم مباراة جيدة ويحتاج أن يستمر هكذا".

وختم: "المشكلة مشكلتي وليست تخصكم، الأمر ليس سهلاً لأنه لا يشارك باستمرار، ولكن هو يعرف الموقف ويحتاج للعب".

وسيتعرف ريال مدريد على مصيره بخصوص أبطال أوروبا في السادس عشر من ديسمبر الجاري بعد إجراء قرعة الدور القادم.