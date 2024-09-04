هل يفعلها الملكي؟

يستهدف ريال مدريد التعاقد مع الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2025.

وانضم رودري إلى مانشستر سيتي في صيف 2019، لكن يبدو أنه يفكر في خطوة جديدة، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2027.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد واثق من إبرام صفقة ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ في الصيف المقبل (مجانًا)، ويضع فلورنتينو بيريز (رئيس النادي) أنظاره الآن على رودري كجزء من خطة استراتيجية طويلة الأجل.

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ومع اعتزال نجم الوسط الألماني توني كروس، يبحث الميرنجي حاليًا عن لاعب من المستوى الأعلى، لملء الفراغ الذي ظهر بوضوح في المباريات الأولى للفريق بالموسم الحالي.

ويبلغ رودري من العمر 28 عامًا، ويمر بأفضل مرحلة في مسيرته الكروية حاليًا، علمًا بأنه حال انتقل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل (29 عامًا)، فسيكون نفس عمر زين الدين زيدان عندما انضم إلى ريال مدريد في 2001.

يمتد عقده الحالي مع سيتي حتى عام 2027 ، لكن النادي كان حريصا على تأمين مستقبله من خلال عرض صفقة جديدة عليه.

ورغم أن عقده يمتد حتى 2027، إلا أن إدارة السيتي قدمت له عرضًا للتجديد، وهو ما لم يتجاوب معه النجم الإسباني، الأمر الذي أثار شائعات عن رحيل محتمل.