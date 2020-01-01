زيدان: الاحتفال؟ علينا أن نبذل أرواحنا غدًا

زيدان يتحدث عن تتويج ريال مدريد بالليجا وحالة هازارد ومستوى بنزيما

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الحديث عن الاحتفالات بلقب الدوري الإسباني ليس وقته الآن، مؤكدًا أنه لا يفكر سوى في مباراة الغد.

ويستضيف ريال مدريد غريمه فياريال مساء الغد، وفي حال تمكن من الفوز في المباراة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو فإنه سيحسم اللقب رسميًا.

وظهر زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ومن الواضح أنه لا يريد أن يسبق الأحداث ويتحدث عن أي شيء يخص الاحتفالات والتتويج قبل الانتصار في مباراة الغد.

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وقال زيدان إنه هناك الكثير من الانزعاجات والأحاديث حول الاحتقالات والتجمعات الجماهيرية، ولكن تبقى مباراة الغد هي الأهم والأولى بكل الأسئلة والتحضير والتركيز.

وأضاف: "لا أشعر في وجوه اللاعبين أنهم حسموا اللقب، نحن نضع الأمور في حجمها، بالنسبة لي كمدرب أستمتع بطاقة العمل اليومية، غير ذلك لا علم لي بما سيحدث"

وتابع: "سنسعى للفوز في مباراة الغد، هذا ما يحفزنا ونحضر لأجله، لا أفكر في الخروج بنتيجة التعادل، نفكر أن نبذل أرواحنا مثل كل مباراة خضناها في الفترة الماضية، كما أن خصومنا يقومون بالمثل"

وأردف: "شاهدت مباراة غرناطه مرة أخرى وأعتقد أن الشوط الثاني كان أسوأ من الأول، نعرف كيف نعاني ونقاتل، لقد صمد الفريق حتى النهاية ضد فريق لم يستسلم أبدًا وقاتل هو الآخر حتى الدقيقة الأخيرة"

وحول لوكا مودريتش قال زيدان: "إنه في نفس عمري حين اعتزلت، ولكن لا أعتقد أن ذلك مؤشرًا لأي شيء، هناك الكثير من أوجه الشبه بيني وبين لوكا، لكنني قررت اعتزال كرة القدم حينها"

وأكمل: "الاعتزال والرغبة في الاستمرار هي قرارات بيد اللاعب دائمًا لا أحد يجبره عليها، يرغب مودريتش بالاستمرار وهو يقدم موسمًا كبيرًا. نستمتع بأدائه هو وراموس الذي يبلغ 34 عامًا أيضًا بالمناسبة"

واسترسل: "نقطة التحول؟ تاريخ هذا النادي وطموحه، عندما عدنا بعد فترة الحظر، أراد اللاعبون تحقيق أمور عظيمة، التمست رغبتهم بتحقيق شيء ما، لقد أرادوا أن يبذلوا كل ما بوسعهم لتحقيق الفوز"

وقال أيضًا: "جاريث بيل؟ يا إلهي هذا السؤال يوجه لي مجددًا! أنت تحاول الإيقاع بيننا، لكنك لن تنجح، دائما تسأل نفس السؤال، لديك كامل الحرية في القيام بذلك، لكننا جميعا هنا لهدف واحد. بيل وخاميس والجميع، كلنا معًا"

واختتم تصريحاته حول هازارد وبنزيما حيث قال: "هازارد يتحسن ونحن نتابع حالته، بنزيما يقدم مستويات مميزة، الكرة الذهبية؟ بالنسبة لي، لاعبو فريقي هم الأفضل، يقدم كريم أداء جيدا للغاية، وليس هذا الموسم فحسب بل في السنوات الماضية كذلك"

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يذكر أن ريال مدريد سيحقق اللقب رقم 34 على مستوى الدوري الإسباني في حال نجح في ذلك بالفعل، والأول له منذ موسم 2017، والثاني في مسيرة المدرب زين الدين زيدان.