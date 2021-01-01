زيدان: مبابي أم هالاند؟ أفضل الحديث عن بلد الوليد!

المؤتمر الصحفي لزيزو قبل لقاء بلد الوليد

أوضح مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان طبيعة الإصابة التي تعرض لها كريم بنزيما، كما علق على تألق مواطنه كيليان مبابي في لقاء بي إس جي أمام برشلونة.

وكشفت الصحف عن أن بنزيما سيغيب في مباريات الأسبوع المقبل على الأرجح بسبب إصابة تعرض لها في لقاء فالنسيا الأخير. المزيد من هنا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة بلد الوليد: "نفكر في بلد الوليد وليس الأربعاء، إذا فعلنا العكس سيكون أمراً خاطئاً، عملنا جيداً طوال الأسبوع ويجب إظهار ذلك، هناك 45 نقطة باقية في الدوري وكل الأمور ممكنة".

وأضاف: "بنزيما لن يكون حاضراً، شعر بالأمس بانزعاج، سنرى بخصوصه الأسبوع المقبل، يجب تفادي حدوث المزيد من الإصابات، يجب الصبر".

وحول تألق مبابي: "أشاهد كل المباريات وأتمتع بما أراه، ولكن مثلي مثل أي مشجع، مبابي وهالاند رائعان ومثلهما مثل ميسي ورونالدو ونيمار".

وأردف: "يملكان الحاضر والمستقبل ولن أقول من أفضل بين الثنائي، ولكن مرة أخرى، أنا هنا للحديث عن مباراة الغد ولكن 5-6 أسألة تم طرحها لا علاقة لها بالأمر".

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ريال مدريد يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الليجا خلف الجار أتلتيكو بفارق ست نقاط ولعب مباراة أكثر من غريمه.