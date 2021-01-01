زيدان: أخبروني في وجهي بأنكم تريدون إقالتي وأشعر بقلة احترام

زيدان يخرج عن صمته

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الفريق الذي يتعرض للانتقادات اللاذعة من الجميع في الوقت الحالي كان بطلًا للدوري الإسباني العام الماضي وليس قبل 10 سنوات.

وسقط ريال مدريد في دوامة النتائج السلبية من جديد لتعود الانتقادات والمطالبات برحيل المدرب والاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين خذلوا الجماهير.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام ويسكا مساء الغد صب زيدان غضبه وأكد أنه يريد فقط الاحترام من قبل الصحفيين الذين يهاجموه بقوة.

وأضاف: "لقد غبت لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا وكنت أريد العودة من أجل القتال من جديد، في هذا العام سنقاتل من أجل ما تبقى لنا ولكن فقط نريد المزيد من الاحترام"

وتابع: "في العام المقبل علينا أن نقوم بالعديد من التغييرات وإضافة بعض الأشياء، ولكن هذا العام اللاعبون يستحقون الاستمرار في رحلتهم والمزيد من الدعط"

وأردف: "حديثي إلى الجماهير هو نفسه دائمًا، علينا أن نرفع رؤوسنا بغض النظر عما يحدث وما حدث في الماضي، سنقاتل من أجل الجماهير حتى الرمق الأخير، فهم يدعموننا كثيرًا ويتعلقون بهذا النادي ويريدون الفوز دائمًا، وهذا ما سنحاول من أجله"

وأكد: "الفريق الذي يتعرض للانتقادات اللاذعة من الجميع في الوقت الحالي كان بطلًا للدوري الإسباني العام الماضي وليس قبل 10 سنوات، ما أريده فقط هو القليل من الاحترام لأولئك الذين فازوا بهذا اللقب قبل أشهر"

وفي رسالة حادة وجهها زيدان للصحفيين قال: "قولوا لي في وجهي بأنكم تريدون تغييري والاستغناء عني، لا أحب أن يحدث ذلك من وراء ظهري فقط وحين لا أكون متواجدًا بينكم"

وحول المنافسة هذا الموسم: "تحقيق بطولة في هذا الموسم؟ سنحاول، نحن ريال مدريد لذلك سنحاول حتى النهاية، ما زالت هنالك بطولتان لم تنتهي، وسنقدم كل شيء"

وأكمل: "هازارد؟ نريد أن نراه بدون مشاكل وبدون إصابات، ماذا تريدني أن أخبرك؟ أحدثك عن سوء حظه؟ لا يوجد شيء للحديث عنه سوى أنه يريد أن يكون في وضعية جيدة للعب مع ريال مدريد"

ولم يمنح زيدان إجابة جديدة حول سيرخيو راموس وتجديد عقده مع ريال مدريد حيث قال في هذا السياق: "لا يوجد جديد في هذه المسألة ولكن أتمنى أن يبقى معنا ويستمر لسنوات إضافية"

وفيما يخص رحيل مارتين أوديجارد: "لقد أراد المغادرة لأنه أراد اللعب، تحدثنا مرتين أو ثلاث مرات، وأخبرت مارتين بأنني أريده أن يبقى ويقاتل من أجل اللعب ولكنه في الوقت ذاته لم يفضل ذلك"

الدوري الإسباني | ثلوج السادار توقف زحف ريال مدريد نحو الصدارة

يذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معرض للإقالة بنهاية الموسم الحالي بسبب خروج الأمور عن السيطرة بصورة كبيرة فيما يتعلق بالفريق الملكي هذا العام.