زيدان: آمل أن تنصلح الأمور بين راموس والنادي، ونعلم أهميته لنا جيدًا

دبلوماسية معتادة من زيزو..

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه قد داهمته بعض الإصابات في التوقف الدولي، رافضًا أن يخوض النقاش حول سلبيات مباريات المنتخبات وتأثيرها السيئ على الأندية دومًا.

تصريحات المدرب الفرنسي أتت في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الجمعة لمباراة فياريال المقرر لها يوم السبت لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد خسر في التوقف الدولي الثنائي سيرخيو راموس ورافاييل فاران للإصابة، كما تأكد غياب لوكا يوفيتش عن مباراة الغواصات بعد إصابته بفيروس كورونا، مع شكوك حول مشاركة فينيسيوس للإرهاق.

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زيزو قال للصحافة "الخبر السار هو أننا عدنا ونفكر في مباراة الغد، الخبر السيئ هو أن بعض اللاعبين أصيبوا بجروح طفيفة، ولكن كما هو الحال دائمًا نريد أن نركز على مباراة الغد ونقدم أداء رائعًا، هذا ما يهمنا".

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كما أضاف "اللاعبون جاهزون، جميع المباريات مهمة وفي كل مرة نلعب يجب أن نلعبها بشكل جيد، لا يمكننا الاسترخاء لمدة دقيقة لأن الخصم يجعل الأمر صعبًا".

"آمل أن نتمكن من تقديم أداء جيد طوال المباراة غدًا، علينا أن نحاول الفوز في كل مباراة نلعبها، مع العلم أن كل مباراة صعبة."

وعن غياب فاران "دعونا نرى، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100% فهو لم يتدرب معنا بالأمس، أصيب بكدمة ولكن يريد أن يكون معنا ويلعب، إنه ملتزم وهذا أمر جيد، سنرى ما سيحدث في المباراة".

وأخذ زيدان في إيضاح قيمة سيرخيو راموس، حيث قال "ما أريده هو أن يكون سيرخيو وكذلك النادي في حالة جيدة وأن يستمرا كما كانا دائمًا".

"سيرخيو قائدنا ولاعب وشخص مهم، لقد أظهر ذلك من قبل ويواصل دومًا عرض ذلك الآن. المنتخب لا علاقة له بإصابته، يجب أن يلعب حتى يتغير، نحن نعلم أنه لن يكون متواجدًا ونريده أن يتعافى بسرعة."

"أسوأ خبر للمدرب هو رؤية لاعبيك يتعرضون للإصابات. نريده دائمًا معنا، إنه قائدنا لما هو عليه وينقله لنا ونعلم مدى أهميته. آمل أن تتصلح الأمور بينه وبين النادي قريبًا (بخصوص التجديد)."

وأتم "لن أخوض نقاشًا حول التوقف الدولي، ما يمكنني قوله هو أن جدول المباريات كثير جدًا، أنا أفكر فقط في صحة اللاعبين وعندما يكون لديهم الكثير من المباريات لا يتوقفون أبدًا، رأيي أنني قلق بشأن كل المباريات التي لدينا".

يذكر أن آخر مباراة لريال مدريد في الليجا قبل التوقف كانت أمام فالنسيا ومُنيّ فيها بطل النسخة الماضية بهزيمة قاسية في الميستايا برباعية لهدف جعلته يتراجع ويصبح في المركز الرابع.