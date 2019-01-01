زياش يعترف صراحة: رفضت إشبيلية، وهذا ما أبحث عنه

أسد أطلس يعود للحديث عن مستقبله من جديد

اعترف النجم المغربي حكيم زياش بشكل واضح وصريح، أنه تلقى عرضًا للانتقال إلى صفوف إشبيلية بداية من سوق الانتقالات المشتعلة في الوقت الراهن، إلا أنه رفض الاستماع للعرض.

وبعد تتويج أياكس بلقب السوبر الهولندي بالفوز على آيندهوفن، قال زياش في مقابلة مع شبكة (سبورت الرياضية) في رده على سؤال حول مستقبله "أشعر أنني في بيتي، أعتقد أن إشبيلية لا يختلف كثيرًا عن أياكس، لا أريد مبادلة أياكس بلا شيء. من الواضح لم أتلق العرض المناسب حتى الآن".

وأضاف "لذلك أنا ملتزم بعقدي مع أياكس وأبذل قصارى جهده من أجله"، مضيفًا بشأن أوضاع الفريق واستعداده للحفاظ على لقبي الإيرديفيسي والكأس "الجميع على ما يرام، أياكس فريق رائع، ونستمتع باللعب معًا، وينبغي ألا نتخلى عن ذلك مقابل لا شيء".

وشدد مرة أخرى على بقائه حال لم يتلق العرض المناسب، قائلاً "لا أبحث عن المغادرة من أجل المغادرة، يجب أن يكون المقابل يستحق الموافقة عليه"، مؤكدًا أنه لن يفكر في الرحيل عن أياكس قبل أن يشهر أن مهمته قد انتهت، وقد عثر على ما يبحث عنه".

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وعاد صاحب الـ26 عامًا لمعسكر أياكس بعد انتهاء عطلته الصيفية ومشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية، ليفوز بأول بطولة قبل بداية الموسم الجديد بهدفي كاسبر دولبرج ودالي بليند، وبعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني وفريقه متقدمًا بالثنائية النظيفة.

وسبق لزياش أن ألمح في نهاية الموسم الماضي عن رغبته في الرحيل، بحثًا عن تحد جديد، حتى المدير الرياضي للنادي مارك أوفرمارس، اعترف بمفاوضاته مع نادي آرسنال، لكن لم يحدث اتفاق بسبب السعر النهائي للصفقة.

وقال أوفرمارس آنذاك، إنه عرض على إدارة آرسنال بيع مسعود أوزيل لتمويل صفقة زياش، لكن اقتراحه قوبل بالرفض، ومعها أغلق الملف حتى هذه اللحظة.