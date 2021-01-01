زياش: يجب أن تدخل كل مباراة بشعور أنك تريد أن تسجل

زياش يتحدث بعد هدفه في مانشستر سيتي..

قال النجم الدولي المغربي وحناح نادي تشيلسي حكيم زياش إنه يدخل كل مباراة برغبة في أن يسجل، مؤكدًا أن كل الطرق مفتوحة في تلك الفترة الحاسمة من الموسم بالنسبة للفريق.

واستحوذ حكيم زياش على كل الثناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الأداء الرائع الذي قدمه في فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

زياش كان من أحرز هدف البلوز الوحيد، كما كان مصدر الخطورة الأول طوال فترة تواجده في المباراة وحتى خروجه في الدقيقة 79، لذلك كان حديثه بعد المباراة مهمًا بالنسبة للجميع.

وقال متحدثا لبي بي سي عقب المباراة: "الشوط الثاني كان صعبًا بعض الشيء لكننا سجلنا الهدف الوحيد الذي كنا بحاجة إليه، وبه حسمنا المباراة، كان لدينا الرغبة في الفوز".

وأضاف: "يجب أن يكون لديك دائمًا الشعور قبل المباراة بأنك تريد التسجيل، لقد كان تسلمًا جيدًا ووضعتها في غاية السهولة، وكان هدفًا حاسمًا حققنا به الأهم من المباراة".

وحول إيجاد أفضل شكل له مع الفريق أكد النجم المغربي أنه بحاجة للمزيد من الوقت حيث قال: "ليس بعد، لا يزال لدي الكثير لأعمل عليه بشكل فردي ومع الفريق، لكن أعتقد أنني في حالة جيدة".

وأردف: "في نهاية خاصة للموسم، بالطبع إذا رأيت هناك العديد من الأشياء التي نلعب من أجلها، كل الطرق مفتوحة والجميع متحمس حيال ذلك، وسنلعب حتى الرمق الأخير بنفس الرغبة".

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الجدير بالذكر أن النجم الدولي المغربي والقادم من أياكس الهولندي لم يجد مكانه في تشكيل البلوز خاصة بعد تولي المدرب الألماني توماس توخيل مسؤولية تدريب البلوز خلفًا للمقال فرانك لامبارد.