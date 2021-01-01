زياش: لا أهتم أين ألعب، والبداية في تشيلسي كانت صعبة!

حكيم زياش نجم فريق تشيلسي يتحدث عن بدايته الصعبة في الدوري الإنجليزي ومدربه الجديد وإقالة لامبارد.

أكد النجم المغربي حكيم زياش أن بدايته في الدوري الإنجليزي كانت صعبة للغاية رفقة فريق تشيلسي بعد الإصابات التي تعرض لها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "زيجو سبورت"، وأكد خلالها أن همه الأول هو لعب كرة القدم ولا يهتم أين يكون مركزه.

وقال زياش: "لقد كانت ستة أشهر صعبة للغاية في تشيلسي، لقد بدأت بإصابة وعدت ثم تعرضت للإصابة من جديد، الأمور لم تسر بالطريقة التي كنت أريدها وكما تمنيتها، والمباريات هنا أسرع مما كانت عليه في أياكس بشكل واضح".

وأضاف: "تفهمت ذلك الأمر بشكل فوري، لكن بالرغم من ذلك تعرضت للإصابة في أول مباراة تحضيرية مع الفريق، ذلك الأمر يحبطك بشكل كامل، بعد ذلك تعرضت لإصابة أخرى، والأمر كان مزعجًا".

وأكمل: "اعتدت على أن تتواجد والدتي وأصدقائي من حولي، ووجودي دونهم احتاج لبعض الوقت للتأقلم عليه وضف لذلك حالة الإغلاق التي جعلت من الأمور أسوأ، ومع كل هذا كان يتوجب علي أن أتعلم القيادة على الطرف الآخر من الطريق، لم أتعرض لأي حوادث لكن الأمر كان صعبًا في البداية".

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وأردف عن إقالة لامبارد: "الجميع يعلم ما الذي يحدث عندما لا تكون النتائج جيدة بما فيه الكفاية، لم تكن المرة الأولى التي أرى فيها مديرًا فنيًا يتعرض للإقالة، علينا الآن أن نرى ما هي الطريقة التي يفضلها توماس توخيل، وأنا بشكل شخصي لا أمانع اللعب على الجناح أو في الوسط طالما كنت أشارك، هذا هو الأهم بالنسبة لي".

وأنهى كلماته: "لدي الكثير من الإيمان في نفسي، وأعرف بالتحديد ما الذي أستطيع القيام به، ولن أضع الضغوطات على نفسي، لكن في النهاية أفضل ما لدي لم يظهر بعد".

جدير بالذكر أن زياش كان قد شارك في 18 مباراة مع تشيلسي في كل البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة.