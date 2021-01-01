زياش: بدايتي مع تشيلسي كانت صعبة ولكنني تأقلمت مع الوقت

حكيم زياش تأقلم مع البريميرليج بمرور الوقت

قال النجم الدولي المغربي حكيم زياش إنه يشعر أخيرًا خلال الوقت الحالي بالاستقرار في تشيلسي بعد بداية "صعبة" للحياة في ستامفورد بريدج والانتقال لدوري بحجم البريميرليج.

وكان زياش قد انضم إلى تشيلسي بداية من الموسم الحالي وبدأ مع الوقت يجد مكانه في التشكيل الأساسي ويصبح مؤثرًا مع البلوز في كل مباراة يشارك فيها بشكل أساسي.

إصابة في الركبة بدأ بها مشواره مع البلوز أدت إلى تأخير ظهوره لأول مرة في مباراة رسمية حيث غاب عن بداية الدوري الإنجليزي الممتاز مما عطل انطلاقته بشكل نسبي.

لم تتوقف الإصابات عند بداية الموسم فقط حيث أن إصابة في أوتار الركبة في أوائل ديسمبر الماضي جعلته يغيب عن معظم فترة أعياد الميلاد والبوكسينج داي، ولكنه عاد مؤخرًا إلى لياقته الكاملة.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالراحة في تشيلسي بعد بداية مضطربة له مع كرة القدم الإنجليزية، قال النجم الدولي المغربي للموقع الرسمي للنادي: "نعم، بالطبع، أنا هنا منذ ستة أو سبعة أشهر وبدأت في التكيف مع الأمور أكثر وأكثر"

وأضاف: "في البداية كل شيء كان جديدًا، وهو لطيف ولكني أحب أيضًا أن أكون حول عائلتي وأمي وإخوتي وأصدقائي كما اعتدت دائمًا، لكن هذا غير ممكن في هذا الوقت"

وتابع: "لذلك بعد فترة كان الأمر صعبًا بعض الشيء ولكن بدأت في التعود عليه بمرور الوقت مثل أي تجربة جديدة، لم أقابل الجماهير بالشكل المنتظر حتى الآن".

وأردف: "كانت الجماهير قد حضرت مباراة عندما كان بإمكانهم الحضور قبل منع الجماهير من حضور المباريات بسبب فيروس كورونا مرة أخرى وكنت أريد المشاركة في تلك المباراة حتى الدقيقة الأخيرة"

وأكمل في السياق ذاته: "لكن لسوء حظي لم أتمكن من ذلك، حيث تعرضت للإصابة بعد 25 دقيقة فقط في المباراة ضد ليدز يونايتد وخرجت من الملعب مضطرًا"

واختتم تصريحاته في هذا السياق قائلًا: "آمل أن تأتي أوقات أفضل وأن يتمكن الجميع من القدوم إلى الملعب لتعود كرة القدم إلى ما كانت عليه قبل الوباء، ولكن بالطبع يجب أن يحدث ذلك في ظروف آمنة"

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يذكر أن حكيم زياش قد كان واحدًا من العديد من الصفقات الكبيرة التي أجراها تشيلسي الصيف الماضي والتي كان أبرزها تيمو فيرنر وكاي هافيرتس من لايبزيج وليفركوزن إضافة إلى تياجو سيلفا وتشيلويل.