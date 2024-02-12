زيارتان حاسمتان اليوم لملعب الهلال الجديد .. "المملكة أرينا" أمام اختبار الحقيقة!

الهلال يُريد اللعب على ملعبه الجديد

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يُسابق الهلال الزمن للحصول على الموافقات اللازمة ليبدأ مشواره الرسمي على ملعبه الجديد، المملكة أرينا، والذي شُيد في مدة قياسية تحت إشراف وزارة الترفيه السعودية وافتتح بمباريات كأس موسم الرياض.

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الملعب الأحدث في العاصمة السعودية، الرياض، بني خلال 3 أشهر ويتسع لـ26 ألف مشجع، وقد تقدم الهلال بطلب للاتحادين السعودي والآسيوي بنقل مبارياته في دوري روشن ودوري أبطال آسيا إليه بدءًا من مواجهة سباهان الإيراني والرائد.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الملعب ينتظره زيارتان رسميتان حاسمتان اليوم الإثنين لتقييمه وتحديد مدى قدرته على استضافة مباريات الهلال القادمة، وذلك قبل الموافقة أو رفض طلب النادي نقل مبارياته إليه.

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الزيارة الأولى سيقوم به وفد يضم ممثلين عن الاتحادين الآسيوي والسعودي بجانب ممثل عن الهلال، فيما الوفد الثاني سيضم ممثلين من إدارتي التشغيل في وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين بجانب ممثل النادي الأزرق.

الوفدان كانا قد قاما بزيارات سابقة للملعب لتقييمه قبل الموافقة على طلب الهلال، وقد طلبا بعض التعديلات والتي أجراها النادي السعودي كاملة قبل الزيارة الأخيرة الحاسمة اليوم.

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