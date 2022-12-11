إشادة خاصة .. الظاهرة رونالدو يزور أمرابط

أمرابط ينال الإشادة المنتظرة.

أثبت سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب وفيورنتينا أنه أفضل لاعب وسط في كأس العالم 2022 بقطر، حيث قاد بلاده للوصول إلى نصف نهائي البطولة.

المغرب وصل إلى نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، بعد إقصاء البرتغال من دور ربع النهائي بالفوز بهدف دون رد.

وزار الظاهرة رونالدو أسطورة الكرة البرازيلية أمرابط صباح اليوم الأحد، وأبدى إعجابه بما يقدمه متوسط الميدان المغربي.

ونشر أمرابط قصة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وهو يتحدث إلى نجم الكرة البرازيلية الذي وجه حديثه للاعب الوسط المغربي قائلًا: "أنت تقوم بكأس عالم رائع أنا سعيد جدًا من أجلك".

يذكر أن منتخب المغرب يستعد لمواجهة قوية أمام فرنسا أبطال كأس العالم 2018، في نصف نهائي مونديال 2022 يوم الأربعاء المقبل.