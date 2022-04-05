"زياد الصحفي لم يتعلم أي شيء من أحمد حجازي"

يرى الإعلامي الرياضي سامي مؤمن أن زياد الصحفي؛ مدافع الاتحاد السعودي، لم يستفد أي شيء من اللعب بجوار زميله المصري أحمد حجازي، محملًا إياه مسؤولية الهزيمة أمام الفيحاء.

ماذا فعل الصحفي أمام الفيحاء؟

العميد ودع أمس الإثنين، منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف، في نصف النهائي.

المباراة شهدت أخطاء كارثية من دفاع النمور في شوطها الأول تحديدًا، خاصةً من جانب زياد الصحفي، الذي لم يفلح في إيقاف خطورة اللاعب مالك العبد المنعم.

هذا الفوز منح البرتقالي بطاقة التأهل لنهائي الكأس الغالية لأول مرة في تاريخه، بجانب حجزه مقعد في كأس السوبر السعودي 2022.

ومن المقرر أن يلتقي الفيحاء في النهائي بالهلال، الذي تأهل على حساب الشباب بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

"زياد لم يستفد أي شيء من حجازي"

سامي مؤمن حذر الاتحاديين من تراجع مستوى الصحفي اللافت للنظر، وفي الوقت الذي أشاد به الكثيرون بتطور اللاعب بعد مجاوره حجازي إلا أن مؤمن لا يرى ذلك نهائيًا.

وكتب مؤمن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أي لاعب في أي مركز فرصته الذهبية عندما يجاور لاعب ذو إمكانات عالية ليستفيد ويتعلم منه.زياد الصحفي من الموسم الماضي يلعب بجوار حجازي.الملاحظ أنه لم يستفد أي شىء ولم يطور نفسه.

"مباراة أمس أخطاء تكررت كثيرا منه في السابق اعلم أن الوقت حساس في الإنتقاد ولكن.مستواه في هبوط.لزم التنبيه".

أي لاعب في أي مركز فرصته الذهبية عندما يجاور لاعب ذو إمكانات عالية ليستفيد ويتعلم منه.زياد الصحفي من الموسم الماضي يلعب بجوار حجازي.الملاحظ أنه لم يستفد أي شىء ولم يطور نفسه.مباراة أمس أخطاء تكررت كثيرا منه في السابق اعلم أن الوقت حساس في الإنتقاد ولكن.مستواه في هبوط.لزم التنبيه. pic.twitter.com/rIYIblkaQr — سامي مؤمن (@Sami_M111) April 5, 2022

يذكر أن حجازي غاب عن المباراة في ظل معاناته من إصابة، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

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