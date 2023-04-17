زيادة المباريات وبث عبر فيفا.. تغييرات كبيرة في الدوري اللبناني للسيدات

ما الجديد في الدوري اللبناني للسيدات؟

تغييرات كبيرة تطرأ على الدوري اللبناني للسيدات للموسم الجديد 2022-2023 الذي ينطلق اليوم الاثنين بأربع مواجهات قوية.

وأعلن الاتحاد اللبناني عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن النسخة الـ16 من دوري السيدات ستُبث عبر منصة FIFA+ للمرة الأولى في التاريخ.

ليس ذلك فقط بل سيُرفع عدد المباريات لكل فريق إلى 20 مباراة بسبب النظام الجديد التي تتبعه البطولة بعد نهاية الـ14 الجولة.

ويقام الدوري بنظام الذهاب والإياب على امتداد الـ14 جولة ثم يتأهل أول 4 فرق لدور الرباعية بنظام الذهاب والإياب حتى يتحدد البطل، لتصبح عدد المباريات إجمالًا 68 عقب انتهاء المسابقة.

ويشارك في الدوري هذا الموسم 8 فريق: نجوم الرياضية وإيليفن فوتبول برو وأكاديمية بيروت وسوبر جيرلز وهيليوم وبيروت والجبل مجدلبعنا.

ويلتقي الليلة فريق هيليوم بنظيره بيروت على ملعب فؤاد شهاب، فيما يواجه أكاديمية بيروت ضيفه نجوم الرياضة على ملعب سن الفيل ثم يحل سوبر جيرلز ضيفًا على الجبل مجدلبعنا ويصطدم إيفيلن برو بـ بيريتوس.

الجدير بالذكر أن نجوم الرياضية هو حامل لقب النسخة الـ15، كما أنه أول فريق يصل إلى المباراة الـ100 في الدوري.