زولا: لوكاكو سيكون مثالياً لما يريده كونتي في إنتر

الإيطالي الكبير يعتقد أن صفقة لوكاكو هي الأمثل هجومياً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الإيطالي جيانفرانكو زولا أسطورة تشيلسي الإنجليزي، أن انتقال روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان سيكون مثالياً للأخير.

وقال زولا في تصريحاته لإف سي إنتر نيوز:"لوكاكو سيصنع تأثيراً كبيراً في إنتر، إنه يملك الصفات الرئيسية للكرة التي يريد (أنتونيو) كونتي لعبها".

وأضاف:"لديه النوع البدني المطلوب من البريميرليج، الأمر الذي يمنحه أفضلية بخطوة على البقية في الدوري الإيطالي".

وأوضح:"بما أني قلت ذلك، أعتقد أن قوة إنتر الحقيقية ستكون كونتي نفسه، إنه متحفز عقب تجربة تشيلسي كما حظي بعام من الراحة، الآن سينقل كل هذا العزم إلى الفريق".

وتابع:"نعلم جيداً كم أنتونيو جيد ومدى قدرته على نقل الروح والحماس، أنا واثق أن إنتر سيكون المنافس الرئيسي ليوفنتوس هذا الموسم".

يذكر أن المفاوضات لا تزال متقلبة بين الجانبين، بشأن اللاعب الذي انضم ليونايتد في صيف 2017 قادماً من إيفرتون.