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زوران ماميتش يصل الرياض لبدء مشوار جديد مع الهلال

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التعاقد مع زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي السابق
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل صباح اليوم الخميس المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي.

إدارة الهلال كانت قد أعلنت عن نهاية مشوار المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مع الفريق، والتعاقد مع زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي السابق.

ورحل جيسوس عن قيادة الزعيم، عقب التوصل إلى أتفاق رسمي مع إدارة النادي، لينتهي مشواره سريعاً في البطولة.

ومن المقرر أن يتولى زوان ماميتش مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة موسم ونصف على أن يبدأ مهامه اعتباراً من تدريبات الفريق اليوم الخميس.

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يُذكر أن زوران ماميتش يمتلك تجربة سابقة في الدوري السعودي، وبالتحديد مع نادي النصر وقدم مردود طيب خلالها.

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