زوران ماميتش يصل الرياض لبدء مشوار جديد مع الهلال

التعاقد مع زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي السابق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل صباح اليوم الخميس المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي.

إدارة الهلال كانت قد أعلنت عن نهاية مشوار المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مع الفريق، والتعاقد مع زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي السابق.

ورحل جيسوس عن قيادة الزعيم، عقب التوصل إلى أتفاق رسمي مع إدارة النادي، لينتهي مشواره سريعاً في البطولة.

🔔- جيوفينكو: لدي طموح كبير وأنا مقبل على تجربة كبيرة في دوري جديد ومع نادي معتاد على تحقيق الألقاب، وآمل أن أنجح وأقدم الإضافة المرجوة مني. pic.twitter.com/mlwY7q6WBs — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 31, 2019

ومن المقرر أن يتولى زوان ماميتش مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة موسم ونصف على أن يبدأ مهامه اعتباراً من تدريبات الفريق اليوم الخميس.

يُذكر أن زوران ماميتش يمتلك تجربة سابقة في الدوري السعودي، وبالتحديد مع نادي النصر وقدم مردود طيب خلالها.