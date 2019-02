زوران ماميتش: بتعاون جمهور الهلال ومسؤوليه سنكتب التاريخ

أعرب الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن سعادته بتولي المسؤولية الفنية للزعيم، مؤكدًا على ثقته في كتابة تاريخ مع جمهور الموج الأزرق

الكرواتي كان قد تولى منصب المدير الفني للزعيم منذ أيام خلفًا للبرتغالي خورخي جيسوس، الذي فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

وكتب زوران، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرف كبير لي أن أكون جزءًا من نادي الهلال، فخور للغاية كوني هنا".

وأضاف: "الزعيم يمتلك قائمة رائعة وجمهورًا عظيمًا، وواثق من أنه بتعاوننا معًا وبدعم مسؤولي النادي، سنكتب التاريخ".

