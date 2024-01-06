زوج من القتلة المتسلسلين .. كراهية جوي بارتون للكرة النسائية تتخطى كل الحدود!

تصريح مثير للجدل من اللاعب الإنجليزي السابق

قرر جوي بارتون لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق إثارة الجدل من جديد، بتصريحات غريبة تجاه محللتين بإحدى القنوات.

من المعروف أن بارتون ليس من المؤمنين بالكرة النسائية، وحديثه لا يتوقف عن التقليل منها مقارنة بالرجال، وهذه المرة وصل الأمر لتشبيه محللتين بقناة "ITV" بزوجين من القتلة المتسلسلين.

القصة بدأت بتواجد لوسي وارد وإيني ألوكو لتحليل مباراة كريستال بالاس مع إيفرتون التي انتهت بالتعادل من دون أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث نشرت شبكة "ITV Football" مقطعًا قصيرًا من تحليلهما للمباراة.

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بارتون رد على هذا المقطع عبر حسابه على منصة إكس:"كيف يمكن لها أن تتحدث عن كرة القدم للرجال؟ هي لا تستطيع حتى ركل الكرة بشكل صحيح، التغطية لهذه المباراة رديئة للغاية، إيني ألوكو ولوسي وارد هما فريد وروز ويست في كرة القدم".

وفي وقت لاحق ردت القناة بشكل حازم على تصريحات نجم مانشستر سيتي ونيوكاسل السابق، واعترضت على طريقته في انتقاد المحللتين وتشبيههما بالقتلة المتسلسلين، ووصفت الأمر بالمخزي والمهين لكرة القدم.

يذكر أن "فريد وويست" اللذان تحدث عنهما بارتون هما زوجان اشتهرا بالقتل المتسلسل، ويعتبران من أخطر المجرمين في تاريخ بريطانيا ووصل عدد ضحاياهما إلى أكثر من 10 ضحايا.