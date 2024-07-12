"زوجته تخلصت من قيود العائلة" .. مفاجأة سارة قد تساعد ساديو ماني على التألق مع النصر

ساديو ماني يتلقى خبرًا سعيدًا..

تلقى النجم السنغالي ساديو ماني، مفاجأة سارة في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك قبل انطلاق "موسمه الثاني" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

ماني انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه في "موسمه الأول"، ليتعرض لهجوم جماهيري عنيف.

غضب الجماهير النصراوية من مستواه؛ جعل صحف العالم تتحدث عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق، قبل أن تخرج تأكيدات في الساعات الماضية، على قرار مشترك بين النجم السنغالي وإدارة العالمي، باستمراره في الموسم القادم 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ديلي ميل"، تخرج عائشة - زوجة ساديو ماني - البالغة من العمر 18 سنة فقط، من المدرسة الثانوية؛ بعد نجاحها بدرجة "امتياز مقبول".

الصحيفة كشفت مساء اليوم الجمعة، عن أن نجم نادي النصر "احتفل" مع زوجته وعائلتها، بهذا الحدث السعيد؛ حيث اضطر الثنائي للابتعاد عن بعضهما البعض، في الفترة الماضية؛ بسبب ظروف الدراسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة عائشة، رفضت السماح لساديو ماني بقضاء "شهر العسل" مع زوجته، أو انتقالها للعيش معه في السعودية، بعد زواجهما في يناير الماضي؛ وأصرت على "بقائها" في السنغال، من أجل استكمال الدراسة.

والآن.. قد يكون بمقدور عائشة "الانتقال" بشكل طبيعي مع زوجها إلى السعودية، على الرغم من أنها تخطط لاستكمال "التعليم العالي"؛ وهو ما قد يوفر الكثير من الاستقرار للاعب، وبالتالي.. تقديم مستوى أفضل مع النصر، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.