"أناني ولا يفكر في مصلحة أبنائه" .. زوجة روني تضيع عليه فرصة تدريب في الدوري السعودي!

خلاف حاد بين النجم الإنجليزي وزوجته

كشفت تقارير صحفية، عن موقف صعب تعرض له النجم الإنجليزي واين روني، بسبب خطوة لم يكتب لها النجاح في مسيرته التدريبية.

ونقلت مجلة "Heat World" المهتمة بأخبار المشاهير، عن مصادر خاصة، أن روني تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق وكان مقتنعًا بقبوله، لكنه وجد معارضة شديدة من زوجته.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن زوجة روني عارضت الانتقال إلى السعودية بمنتهى الحزم، لأنها تتمسك بالبقاء في إنجلترا من أجل دعم ابنهما كاي البالغ من العمر 14 عامًا والذي يتقدم بخطوات ثابتة في أكاديمية مانشستر يونايتد.

GOAL

وأضافت المجلة: "كولين كانت واضحة جدًا، لأنه عندما يتعلق الأمر بمسيرة كرة القدم في العائلة، فإن تركيزها ينصب على كاي، الذي يصنع اسمًا لنفسه حاليًا، رغم أنها تدعم واين في كافة خطواته كمدرب".

وأوضحت مجلة "Heat World": "تعتقد كولين أن روني يستطيع القيام بعمل رائع كمدير فني والحصول على التقدير الذي يستحقه، لكن في الوقت نفسه عليه ينسى نفسه قليلًا ويركز على أن يكون مرشدًا لكاي، وهو ما أغضب واين قليلًا".

وختمت: "كولين في الواقع منزعجة جدًا من واين. إنها في حيرة من أمره لأنه يبدو أنه يعيش في عالمه الصغير، ولا يفكر إلا في نفسه وفي حياته المهنية. بينما واين يصبح غاضبًا جدًا عندما يسمع ذلك، حيث اعتاد أن يكون محور الاهتمام. لكن الآن الأسرة تركز أكثر على كاي والابن الأكبر الثاني كلاي، حيث تظهر عليه أيضًا علامات كونه لاعبًا موهوبًا".