ثلاثة ملايين لزوجة نيجريرا.. شبهات إدانة جديدة لبرشلونة في قضية الفساد!

شبهات جديدة في قضية نيجريرا الشهيرة...

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة في قضية الفساد الشهيرة والمعروفة باسم "نيجريرا" والمتورط فيها نادي برشلونة، مع خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الحرس المدني، أبلغ القضاء بوجود ثلاثة ملايين يورو، في الحساب البنكي لزوجة نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الجهات المختصة بدأت في التحقيق بالأمر، لمعرفة مصدر تلك الأموال، في ظل أن التقارير الأولوية تفيد إلى عدم وجود تبرير لوجود مثل ذلك المبلغ في حسابها.

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وتورط نادي برشلونة، في دفع أكثر من 7.5 مليون يورو، خلال الفترة من 2001 وحتى عام 2018، إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، لمساعدة الفريق الكتالوني في تحقيق الألقاب.

جدير بالذكر أن التحقيقات الحالية، تضمن استجواب بعض من موظفي ومدرب الفريق الكتالوني، ومنهم إرنستو فالفيردي، الذي أشار إلى أن نجل نيجريرا، كان يقدم تقاريرًا للنادي على عكس والده.