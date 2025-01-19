فيديو | أمام أعين زوجة محمد صلاح .. مشجعة تطالب بانتقال نجم ليفربول إلى الهلال

هل يستجيب صلاح؟ .. الأيام ستكشف المزيد!

لم يعد لأسرة محمد صلاح؛ نجم ليفربول، مهربًا من مطاردة الجماهير بعدما زاد تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، حماسهم حول تعاقد الهلال معه سواء في الميركاتو الشتوي الجاري أو في الصيف المقبل.

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النجم المصري دخل الفترة الحرة في عقده مع الريدز في يناير الجاري، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ جديد على أن ينضم له في الصيف المقبل مجانًا، خاصةً وأن ملف التجديد له لم يطرأ به أي جديد رغم سريان المفاوضات.

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وبالتزامن مع ذلك، نشر آل الشيخ صورة لصلاح بقميص الهلال "معدلة بالفوتوشوب"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ليزيد الجدل في هذا الشأن.

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لذا ما كان من مشجعة هلالية عندما رأت أسرة الجناح المصري إلا أن تطالب بضرورة قدومه للقلعة الزرقاء..

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر فيديو تظهر به "ماجي"؛ زوجة مو، وبجوارها شخص يرتدي "كمامة"، تدعي صاحبة الفيديو أنه صلاح، موجهة له حديثها قائلة: "لازم تيجي الهلال .. خلاص؟، صدقني أكبر فريق بآسيا، ننتظرك!".

ولم تُظهر المشجعة رد من تدعي أنه مو عليها، فيما اكتفت ماجي برسم ابتسامة خفيفة على وجهها، قبل أن ترحل المشجعة.

يذكر أن الهلال يحتاج لتدعيم صفوفه بقوة في صيف 2025، نظرًا لاستدعاده لخوض منافسات كأس العالم للأندية، إذ يقع في المجموعة الأخيرة رفقة ريال مدريد، باتشوكا وريد بول سالزبورج.