زوجة كلوب حولت طريقه من مانشستر يونايتد لليفربول

فيل تومبسون أسطورة فريق ليفربول يكشف عن كواليس رفض يورجن كلوب لتدريب مانشستر يونايتد.

كشف فيل تومبسون نجم فريق ليفربول المعتزل عن كواليس رفض المدرب الحالي للنادي يورجن كلوب لنظيره مانشستر يونايتد قبل سنوات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تومبسون ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن زوجة يورجن كلوب هي التي لعبت الدور الرئيسي في تحويل وجهته.

وقال تومبسون: "قمت بمقابلة مع يورجن كلوب في شبكة سكاي قبل فترة، وسألته إذا ما كان قد خُلق من أجل تدريب ليفربول، فنظر لي وقال لماذا؟".

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وأضاف: "بعد ذلك قال لي إنه كان سيدرب فريق مانشستر يونايتد لكن زوجته هي من قالت له إن تلك الخطوة ليست صحيحة واتبع كلماتها".

وأردف: "أكد لي أن زوجته تحدثت معه عندما جاء عرض ليفربول وقاله له أن ذلك هو القرار الصحيح، كان هناك أمر ما غريب في تلك المواقف".

وكان كلوب قد أكد اليوم في تصريحات صحفية أنه قام بشكر الدوري الألماني بسبب عودته في الوقت المناسب مما ساعد على عودة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق لتوه لقب الدوري الإنجليزي عقب تفوق نظيره تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف يوم الخميس.