"طلبت الطلاق وتريد نصف ثروته" .. زوجة كايل ووكر تدق المسمار الأخير في نعش "العلاقة القبيحة"

آني كيلنر تستعرض عضلاتها

دقت آني كيلنر، زوجة كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، المسمار الأخير في نعش علاقتها مع النجم الإنجليزي، بعد صراعات طويلة الأمد بينهما في أعقاب فضيحة طفله غير الشرعي مع عشيقته السابقة لورين جودمان.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع، أن كيلنر تقدمت بأوراق الطلاق من كايل ووكر، وأبلغته بالخبر بعد أن كلفت المحامين ببدء الإجراءات القانونية لإنهاء زواجهما، بعد أن تحولت إلى "علاقة قبيحة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن آني كيلنر تستعد الآن للقتال أمام القضاء من أجل الحصول على حكم الطلاق، وبالتالي الاستحواذ على نصف ثروة كايل ووكر البالغة 27 مليون جنيه إسترليني.

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وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن ووكر تصالح مع آني وعاد إلى المنزل الذي طُرد منه أكثر من مرة، كان أخرها عقب ميلاد طفله غير الشرعي مع لورين جودمان، لكن "ذا صن" تؤكد نقلًا عن مصادرها أن العلاقة تدمرت تمامًا الآن.

وأضافت المصادر: "ووكر وآني لم يعودا على علاقة رغم ارتباطهما سويًا بـ3 أطفال، والآن يستشير مدافع مانشستر سيتي، المحامين أيضًا للوقوف أمام زوجته في المحكمة بعدما طلبت الطلاق".

وتابعت: "صُدم كايل عندما حصل على الأوراق. لقد تحدث إلى آني بشأنها وهم يناقشون الخطوات التالية، هذا لا يعني بالضرورة أنهما سيطلقان، من الممكن أن يكون الأمر مجرد استعراض لعضلات آني، حيث تريد أن يعرف كايل أنها لا تمزح. لكن إذا كانت هذه خدعة، فقد تأتي بنتائج عكسية".

يذكر أن كايل ووكر وآني كانا حبيبين منذ الطفولة والتقيا في شيفيلد عندما كانا مراهقين ولكنهما تزوجا في نوفمبر 2021 خلال حفل بقاعة موترام في شيشاير، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما بسبب خيانة النجم الإنجليزي لها أكثر من مرة، وتورطه في علاقة مع المؤثرة الشهيرة لورين جودمان.