"يجب أن ترد بقسوة" .. زوجة فيتور روكي تحفزه للثأر من برشلونة

وجهت ديانا لينز، زوجة النجم البرازيلي، فيتور روكي، رسالة مثيرة للجدل بعد ساعات من رحيل "فيتور" عن برشلونة إلى ريال بيتيس، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر برشلونة إعارة فيتور روكي، بسبب عدم حاجة المدرب الألماني هانز فليك لخدماته، حيث سيتم إعارته لمدة موسمين، مع احتفاظ ريال بيتيس بخيار شراء بقيمة 25 مليون يورو، مقابل 80% من صفقة اللاعب، بالإضافة إلى المتغيرات.

ونشرت دياناز رسالة عبر حسابها الخاص بمنصة "إنستجرام"، كتبت خلالها: "أتمنى لك حظًا سعيدًا في رحلتك الجديدة. في المستقبل يجب أن تتصرف بشكل أكثر قسوة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، رسالة ديانا، مشيرة إلى أنها تقصد من خلالها الهجوم على إدارة برشلونة التي رفضت استمرار المهاجم البرازيلي خلال الموسم الحالي، وفضلت رحيله على سبيل الإعارة إلى ريال بيتيس.

يذكر أن زوجة روكي كانت وراء وجود شرط جزائي في عقده الجديد مع ريال بيتيس، يقضي بأن البرازيلي يُمكنه مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني، رغم أن إدارة الفريق الكتالوني، طلبت من فيتور ووكيل أعماله إزالة هذا الشرط.