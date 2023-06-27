زوجة حارس باريس تزف النبأ السار: تحدث إلينا ولكن..

علي رفعت
Sergio Rico PSG 2022-23Getty
الدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرمانسيرجيو ريكو

سيرخيو ريكو فاق من غيبوبته.

كشفت زوجة الحارس الإسباني سيرخيو ريكو لاعب باريس سان جيرمان أن زوجها قد استفاق من الغيبوبة التي كان قد دخل فيها في نهاية مايو الماضي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب"، وأكدت من خلالها أن ريكو قد تحدث مع الأشخاص من حوله بالفعل وتعرف عليهم.

وقالت ألبا سيلفا: "هو بخير ويعرفنا جيدًا، وذاكرته بحالة رائعة، وسيغادر العناية المركز في أقرب وقت ممكن لكن الأطباء يجب أن يطمئنوا".

وأضافت عن الحادثة التي تعرض لها: "لا أعتقد أنه يتذكرها، لكن علينا أن ننتظر حتى يستطيع التعبير عن نفسه، نحن الآن نحاول أن نجعله يشعر أنه بخير".

جدير بالذكر أن ريكو كان قد تعرض لحادث سير في شهر مايو الماضي دخل على إثره للمستشفى ولم يخرج حتى اليوم.

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