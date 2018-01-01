النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

زهانج غاضب وسباليتي يدخل دائرة الخطر

التعليقات()
Getty Images
إنتر ودع دوري الأبطال

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت الصحف الإيطالية عن أن رئيس إنتر ستيفن زهانج غاضب بسبب توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا ويلوم مدربه لوشيانو سباليتي على الأمر.

وتعادل إنتر على أرضه مع بي إس في بهدف لمثله ليخرج من دور المجموعات بعد غياب عن المشاركة دام لست سنوات.

وقالت "لاجازيتا" إن عائلة زهانج المالكة للنيراتزوري غاضبة بسبب الطريقة التي ودع إنتر بها البطولة وترى أن سباليتي هو المتسبب الأول.

اختيارات المحررين

وأضاف التقرير أن بداية عهد جيوسيبي ماروتا كمدير رياضي للنادي قد يشهد تغييرات على صعيد المدير الفني وأن هناك لائحة من الأسماء المرشحة للمنصب.

دي فرانشيسكو: لم نعطي ردة الفعل المطلوبة

أوين: صلاح يمتلك ميزة لا يتحدث عنها أحد

وكشفت الصحيفة أن أنطونيو كونتي يأتي على رأس القائمة بسبب علاقاته القوية مع ماروتا وإعجاب زهانج الصغير بإمكانياته.

وأشار التقرير أن اسم دييجو سيميوني يقبقى مطروحاً، بالإضافة إلى إعادة جوزيه مورينيو مرة أخرى إذا رحل عن مانشستر يونايتد.

وأردفت الصحفية أن مصير سباليتي مرهوناً بالذهاب بعيداً بالدوري الأوروبي التي يريد مسؤولو إنتر احترامها للعودة للواجهة الأوروبية.

ويحتل إنتر حالياً المركز الثالث بالدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة عن المتصدر يوفنتوس.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق