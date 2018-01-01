زهانج غاضب وسباليتي يدخل دائرة الخطر

إنتر ودع دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت الصحف الإيطالية عن أن رئيس إنتر ستيفن زهانج غاضب بسبب توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا ويلوم مدربه لوشيانو سباليتي على الأمر.

وتعادل إنتر على أرضه مع بي إس في بهدف لمثله ليخرج من دور المجموعات بعد غياب عن المشاركة دام لست سنوات.

وقالت "لاجازيتا" إن عائلة زهانج المالكة للنيراتزوري غاضبة بسبب الطريقة التي ودع إنتر بها البطولة وترى أن سباليتي هو المتسبب الأول. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف التقرير أن بداية عهد جيوسيبي ماروتا كمدير رياضي للنادي قد يشهد تغييرات على صعيد المدير الفني وأن هناك لائحة من الأسماء المرشحة للمنصب.

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وكشفت الصحيفة أن أنطونيو كونتي يأتي على رأس القائمة بسبب علاقاته القوية مع ماروتا وإعجاب زهانج الصغير بإمكانياته.

وأشار التقرير أن اسم دييجو سيميوني يقبقى مطروحاً، بالإضافة إلى إعادة جوزيه مورينيو مرة أخرى إذا رحل عن مانشستر يونايتد.

وأردفت الصحفية أن مصير سباليتي مرهوناً بالذهاب بعيداً بالدوري الأوروبي التي يريد مسؤولو إنتر احترامها للعودة للواجهة الأوروبية.

ويحتل إنتر حالياً المركز الثالث بالدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة عن المتصدر يوفنتوس.