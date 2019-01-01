زميل هازارد في بلجيكا: اتخذ قرار ريال مدريد منذ فترة

كريستيان بنتيكي نجم منتخب بلجيكا يؤكد أن إيدن هازارد لاعب تشيلسي لطالما أراد أن يلعب لصفوف ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كريستيان بنتيكي مهاجم كريستال بالاس ومنتخب بلجيكا أن مواطنه إيدن هازارد لطالما أراد أن يلعب لصفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بنتيكي وأكد خلالها أن هازارد أصبح قريبًا للغاية من تحقيق حلم الطفولة الخاص به.

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وقال بنتيكي: "إيدن وأنا نعرف بعضنا البعض منذ أن كنا أطفالًا، لطالما كان يريد أن يلعب لنادي ريال مدريد، ذلك هو حلمه منذ أن كان طفلًا صغيرًا".

وأضاف: "لقد اتخذ هازارد قراره باللعب لنادي ريال مدريد منذ وقتًا طويلًا للغاية، هكذا تسير الأمور عندما تريد أن تلعب لنادي كان من أحلامك".

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وأكمل: "أنا حقًا سعيد من أجله، هو قريب من الاتفاق مع ريال مدريد، أتمنى أن تسير الأمور كما ينبغي وأن يكون كل شيء رسميًا قريبًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد اتفق مع تشيلسي على ضم اللاعب البلجيكي في الصيف ولا يفصل الفريقين عن الإعلان الرسمي سوى تفاصيل بسيطة.