زميل رونالدو يدعوه للدوري الفرنسي لمنافسة ميسي واللاعب يرد

دعوة إلى رونالدو للانضمام إلى ليل الفرنسي لمنافسة ميسي

صرح البرتغالي جوزيه فونتي لاعب ليل الفرنسي عن نصيحته لزميله في منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بالانضمام له في الدوري الفرنسي.

وقال فونتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "قدوم ميسي ، للدوري الفرنسي أمرًا مثيرًا، أيضا إذا تحدثنا عن المنافسه سيكون الأمر أصعب بالنسبة إلينا، ولكن نحن مستعدون للتحدي".

وتابع "أنا أكتب لرونالدو كل يوم لينضم إلي ليل ولكنه يرد فقط بإرسال الضحكات".

واختتم "سأقنع رونالدو بالقدوم بطريقة أو بأخرى، سأجد خطة، لقب الدوري الفرنسي هو فقط ما ينقصه".

وانضم فونتي إلى نادي ليل في عام 2018، وتوج الموسم الماضي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وشارك المدافع خلاله في 43 مباراة، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد.

وبدأ ليل موسمه بالتتويج بكأس السوبر الفرنسي بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

وافتتح ليل الدوري الفرنسي بالتعادل مع ميتز خارج ملعبه بثلاثة أهداف لكل فريق في مهمة للحفاظ على لقبه.

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