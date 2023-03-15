زميل رونالدو السابق: ميسي يتفوق عليه لأنه الأفضل في كل العصور!

سبق أن لعب معه في مانشستر يونايتد

كشف كيران ريتشاردسون لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن السبب الذي يجعله يعتقد أن ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو.

ريتشاردسون لعب بجوار رونالدو في مانشستر يونايتد بالفترة من 2003 إلى 2007، ومع ذلك لا يعتقد أنه أفضل من منافسه الأرجنتيني.

وقال البرازيلي في تصريحات لـ"Steven Sulley Podcast":"كلاهما من الأفضل في التاريخ، ولكن لو كان علي اختيار أحدهما فيجب أن يكون ميسي".

وأضاف:"أنا أحب رونالدو وأعرفه جيدًا من خلال لعبي بجواره، ولكن ميسي هو الأفضل بسبب الحصول على كأس العالم، فهذا الأمر يجعله الأعظم في كل العصور".

يذكر أن ريتشاردسون اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في 2017 بعد رحلة طويلة في الدوري الإنجليزي، قضاها مع أندية فولهام، أستون فيلا، وست هام، كارديف سيتي، سندرلاند ومانشستر يونايتد.