زميله في إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين: ليونيل ميسي تنافسي "بشكل لا يطاق!"

الأسطورة الأرجنتيني له جوانب لا يعرفها الكثيرون عن شخصيته

اعترف حارس المرمى الأرجنتيني أوسكار أوستاري بأن اللعب إلى جانب ليونيل ميسي "لا يطاق" في بعض الأحيان بسبب شغفه الكبير بالفوز.

وقد شارك حارس المرمى المخضرم غرفة تبديل الملابس مع ميسي في منتخب الأرجنتين وطوال الموسم الماضي مع إنتر ميامي، وأشاد بمهارته المذهلة.

وقال أوستاري في تصريحات لقنوات "دي سبورتس": "ميسي تنافسي بشكل لا يطاق، إنه لا يصدق في كل شيء. هناك زملاء في الفريق لم يروه من قبل وهم مندهشون، لا شيء مصادفة على هذا المستوى".. وأردف: "ميسي لا يفعل إلا كرة القدم والتدريب والتمتع بصحة جيدة وإثبات من هو كل يوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما كان أوستاري وميسي زملاء في المنتخب الوطني بين عامي 2007 و 2012، نادرًا ما لعبا معًا على أرض الملعب في نفس الوقت لكن كان كلا اللاعبين في منتخب الشباب عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم تحت 20 عامًا في عام 2005.

وأضاف أوستاري (38 عاما): "إنه يستمتع بما يفعله، في اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى النادي (إنتر ميامي) كان يقوم بتمارين العقلة، وكان الجميع حوله، يعامل الكل على قدم المساواة".