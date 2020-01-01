زميله: نجل الأسطورة هاجي أفضل من ميسي ورونالدو

هل إيانيس هاجي أفضل من ميسي ورونالدو حقًا؟

قال الروماني الشاب والزميل السابق لنجل الأسطورة جورج هاجي ماريان أليوتا إن إيانيس بالفعل أفضل من ميسي ورونالدو حين كانا في الحادية والعشرين.

وكان إيانيس هاجي نجل الأسطورة الرومانية قد خطف أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة بعد المستويات القوية التي قدمها مؤخرًا.

ويلعب إيانيس مع جلاسجو رينجرز الأسكتلندي والذي يرتدي قميصه معارًا من فريق جينك البلجيكي، والذي يبدو أنه لن يحتفظ به طويلًا.

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وحول ذلك، قال ماريان أليوتا إنه يعتقد أن هاجي يمكن أن يستمر في صدارة المواهب الشابة ثم ينتقل إلى قمة لاعبي العالم على خطى والده.

وأضاف: "بالنظر إلى ما حققه اليوم في عمر 21 عامًا يبدو ذلك مذهلًا حقًا، ربما هو أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حينما كانا في مثل عمره"

وتابع: " لم يضرب ميسي ولا رونالدو الكرة تمامًا بكلتا القدمين وبهذه المهارة والدقة عندما كانا في عمر إيانيس، إنه يبدو أكبر من سنه بكثير"

وأردف: " هذه ميزته الأبرز والتي تجعله أفضل من كثيرين، أيضًا مهارته وقدراته الفائقة بكلتا قدميه لا تصدق. على الرغم من أنه ليس الأسرع، إلا أن حسه الموضعي ممتاز أيضًا"

وأكمل: "هو لاعب ذكي للغاية، ولكن يجب أن يحصل على فرصة للتحسن والنمو أكثر دون أن تمارس الكثير من الضغوطات عليه من قبل الصحافة أو الجمهور"

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يذكر أن فيورنتينا ويوفنتوس وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تعد هي الأبرز من بين المهتمين بالتعاقد مع النجم الروماني الشاب.