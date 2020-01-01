زميله: حكيمي سيصبح الأفضل في العالم

هل يصبح أشرف حكيمي الأفضل في العالم ويعود إلى ريال مدريد؟

قال خوسيه ماريا ريلو نجم نادي بوروسيا دورتموند وزميل أشرف حكيمي إن النجم الدولي المغربي يشبه الطائرة بالنظر إلى سرعته القياسية.

وكان الثنائي قد تزاملا في صغرهما من خلال أكاديمية ريال مدريد قبل أن يجتمعا من جديد في بوروسيا دورتموند، ويقدمان مستويات مميزة تلفت الأنظار وبشدة.

وحول ذلك، قال ريلو إن أشرف حكيمي يتطور بمعدل مخيف ويكتسب العديد من المميزات بمرور الوقت، ما سيؤهله لأن يصبح أفضل جناح في العالم.

المزيد من الفرق

وأضاف: "كنت ألعب في طليطلة ولاحظني ريال مدريد في بطولة في إليسكاس، ذهبت إلى الفريق الملكي وهناك تعرفت على حكيمي"

وتابع: "بالنسبة لنا نحن أكثر من مجرد أصدقاء أو زملاء في فريق واحد، نحن إخوة. لقد اختبرنا الكثير من الأشياء معًا. في نهاية المطاف، جمعتنا الحياة من جديد من بوابة بوروسيا دورتموند"

وأردف: "لا أعلم شيئًا عن عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد، هو يتحدث معي كثيرًا ولكنه لم يخبرني شيئًا بهذا الصدد، ولا أعرف فيم يفكر بخصوص المستقبل القريب"

أخبار سوق الانتقالات: رونالدو باقٍ في يوفنتوس وبوجبا مطلوب في الريال

يذكر أن أشرف حكيمي انضم إلى دورتموند على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد، وبعد تألقه مع أسود الفيستيفاليان بات قريبًا للعودة إلى الفريق الملكي من جديد.