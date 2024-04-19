زميله السابق : مارتينيز "الخجول" يستخدم الاستفزاز كعلامة تجارية!

لم يكن بهذه الصورة مع آرسنال

مرة أخرى يتصدر الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز المشهد، بعد ما بدر منه في إياب دور الثمانية من دوري المؤتمر بين أستون فيلا وليل الفرنسي.

ليل نجح في التقدم بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أقيمت أمس، الخميس، وهي النتيجة التي كانت تقوده نحو بلوغ نصف النهائي، ولكن الهدف المتأخر لماتي كاش جعل المباراة تذهب إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيح.

مارتينيز لعب دور البطولة مع فيلا وتصدى لركلتين، في سيناريو مشابه لما فعله مع الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي كأس العالم، والغريب أنه حرص على استفزاز الجماهير الفرنسية هذه المرة أيضًا، وهو ما استفز سمير نصري زميله السابق في آرسنال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال نصري في تصريحات نشرها موقع "TyC Sports":"تصرفات مارتينيز تزعجني كثيرًا، كنت أعرفه عندما كان صغيرًا في آرسنال ولم يكن كذلك".

وأضاف:"كان وقتها أكثر تحفظًا، ولكن الآن أصبح الاستفزاز علامته التجارية، لقد أنقذت ركلة جزاء، لست بحاجة إلى السخرية من المشجعين والإشارة نحوهم بالسكوت لجعلهم يتحدثون عنك".

جدير بالذكر أن نصري لعب لآرسنال بين عامي 2008 و2011، وعاصر بداية ظهور مارتينيز مع المدفعجية في 2010، قبل أن يرحل الفرنسي متجهًا إلى مانشستر سيتي.