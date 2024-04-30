زميله السابق: ماجواير هو السبب في كل ما يحدث لأونانا في مانشستر يونايتد!

بداية مُحبطة للحارس الكاميروني مع الشياطين الحمر

يؤمن ريان بابل لاعب أياكس أمستردام وليفربول السابق، أن المدافع الإنجليزي هاري ماجواير هو السبب الرئيسي وراء تراجع مستوى أندريه أونانا.

الحارس الكاميروني تعرض لانتقادات عنيفة منذ انتقاله للشياطين الحمر قادمًا من إنتر، وذلك بسبب الأخطاء المتكررة له وغزارة الأهداف التي هزت شباكه.

بابل قال في تصريحات لصحيفة "مترو" البريطانية:"أعلم أن الجميع يتحدث عن أونانا في الفريق الحالي لمانشستر يونايتد، ولكن الأخطاء التي شاهدناها هي نتيجة لمزيج من بعض الأشياء".

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وأضاف:"أونانا في أياكس كان يتمتع برباعي دفاعي رائع في التمريرات والتعامل مع الكرة، ولكن، مع احترامي، هو الآن يلعب مع هاري ماجواير الذي يتسبب له في العديد من المشاكل، لأنه الآن يلعب مع مدافعين لا يمكنهم فتح المزيد من الخيارات أمامه، ولا يقومون بالتحركات الصحيحة من حوله".

وتابع:"الأمور كانت مختلفة مع المدافعين في أياكس، وكذلك فرينكي دي يونج من أمامهم، أونانا حارس عظيم ولكنهم جعلونه وقتها يظهر بشكل أفضل، وهذا ما يعكس ضرورة العمل الجماعي ودوره في تحسين صورة الجميع".

جدير بالذكر أن أونانا الذي سبق له اللعب مع بابل في أياكس، اهتزت شباكه 75 مرة في 46 مباراة لعبها مع مانشستر بكل البطولات هذا الموسم.